Szczepienia na COVID-19. Dla kogo obowiązkowe? Ekspert wskazał bez wahania

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski była prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. Ekspertka przekazała, że niechęć do szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce wynika m.in. z braku podstawowej wiedzy w tym temacie i "rozniecania niepokoju przez środowiska antyszczepionkowe". - Według mnie pewne grupy zawodowe powinny być obowiązkowo szczepione z racji tego, że spotykają się z dużą liczbą osób. Mówię tu np. o pracownikach sklepu, o lekarzach, studentach medycyny, nauczycielach - stwierdziła rozmówczyni Sebastiana Ogórka. - Mamy cały kalendarz szczepień obowiązkowych i z przykrością stwierdzam, że w znaczący sposób od kilku lat wzrasta liczba osób, które nie chcą szczepić swoich dzieci - przekazała prof. Szuster-Ciesielska i dodała, że takim przykładem jest szczepienie przeciwko odrze. - Szczepienia obowiązkowe mają za zadanie uchronić każdego z nas indywidualnie, ale także nas jako społeczeństwo. Gdyby nie było szczepień, cofnęlibyśmy się o ładne kilkadziesiąt lat, kiedy panowały epidemie różnych ciężkich chorób - stwierdziła ekspertka. Gość WP przestrzegł także przed epidemią wyrównawczą odry. - Jeśli w wyniku zaniechania szczepień będą się pojawiały grupy coraz liczniejsze, mówię tu konkretnie o dzieciach, to wirus odry, jeden z najbardziej zakaźnych wirusów przenoszonych drogą powietrzną, odnajdzie do nich drogę i będzie się wśród tych dzieci rozprzestrzeniał - przekazała profesor.

