Szatański pomysł Łukaszenki. Dyktator chce się wzmocnić na Białorusi

Referendum Łukaszenki

Białoruski przywódca uderza w patriotyczne tony i mówi o zagrożeniach. "Musimy bronić naszego terenu. Z Łukaszenką czy bez niego, to jest wasz kraj; pielęgnowaliśmy go przez ćwierć wieku i nigdy nie powinniśmy go nikomu oddawać" - powiedział Łukaszenka na spotkaniu z urzędnikami w zeszłym tygodniu, jak informowała państwowa agencja informacyjnej Belta.