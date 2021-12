Atak na białoruskich dyplomatów w Londynie

Londyn. Atak na białoruskich dyplomatów

"Policja została wezwana około 19:40 w niedzielę, 19 grudnia, do zgłoszenia o awanturze przed budynkiem Ambasady Białorusi w Londynie. Członek personelu (przyp. red. ambasady) zgłosił, że został napadnięty i doznał urazu twarzy. W pobliżu zatrzymano jednego mężczyznę i przewieziono go do aresztu. Trwa dochodzenie w tej sprawie" - podał Scotland Yard.