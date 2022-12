Szanse Lewicy. "PiS jest tu rekordzistą"

Lewica na weekendowym kongresie mówiła m.in. o świeckim państwie oraz o konieczności wspierania mieszkalnictwa i in vitro. Agnieszka Kopacz-Domańska pytała w programie "Newsroom WP" prof. Antoniego Dudka z UKSW o ocenę propozycji Lewicy. - Oceniam ją jako taką, która z punktu widzenia lewicy w Polsce jest jedyną możliwą. Lewica w Polsce nie bardzo może licytować się z PiS-em na sprawy socjalne, bo PiS jest tu rekordzistą. Żadna inna formacja polityczna w Polsce nie dała ludziom uboższym tak wiele, jak PiS. Lewica nie może ich przelicytować, bo to byłoby niewiarygodne - powiedział prof. Antoni Dudek. - PiS jest zarazem partią bardzo pro-kościelną, a dla wielu ludzi w Polsce Kościół ma zbyt wiele przywilejów i jest zbyt silny. Zapowiedź laicyzacji kraju może Lewicy dać pewne głosy, pytanie ile. Kiedyś bardzo wysoko taki sztandar podniósł Janusz Palikot i to dało mu 10 proc. Myślę, że to jest ten horyzont, na który Lewica może liczyć, pod warunkiem, że zostanie zjednoczona. Ten element rewolucji obyczajowej, który Lewica zapowiada, jest jedynym racjonalnym działaniem z ich punktu widzenia. Na hasłach socjalnych, by PiS-u nie przelicytowali, ale mogą się wyróżnić mówiąc o ograniczaniu roli Kościoła katolickiego w Polsce - podkreślił ekspert.

