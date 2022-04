Szanghaj odcięty od świata. "Ludzie uziemieni w mieszkaniach"

- Kiedy sytuacja w mieście była najtrudniejsza, mieszkańcy osiedli zaczęli się organizować i zamawiać żywność dla większej liczby osób. U nas jest tak, że dwa razy w tygodniu komitet osiedlowy robi zakupy mięsa czy warzyw. Żywność jest przywożona całymi ciężarówkami, dostawcy muszą mieć upoważnienie do wjazdu. Dzięki temu mamy zapewniony dostęp do podstawowych produktów, ale wciąż nie jest to komfortowe życie. Możemy zgłosić, że chcemy otrzymać pięć kilo warzyw, ale nie wiemy, co to będą za warzywa - dodaje.