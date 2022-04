Koniec stanu epidemii? Decyzja już niedługo

- Głównym problemem nie jest to, że ktoś jest zakażony tylko to, jaka jest dolegliwość i ciężkość przebiegu. Monitorujemy sytuację jaka ma miejsce w szpitalach. Dziś mamy tych hospitalizacji około 1600. Nie ma sytuacji epidemicznej, która generowałaby przypadki do leczenia szpitalnego. To też pokazuje obiektywnie, bez konieczności przeprowadzania testów, że mamy mniej przypadków - odparł.