Szalone wydatki posłów. Rekordzista wydał już 74 tys. zł na taksówki

Gdzie bywał, co widział i czego dokonał poseł Krzysztof Mieszkowski, tego dokładnie nie wiemy. Wiadomo, że w trakcie trzech lat kadencji wydał na podróże taksówkami 74,7 tys. zł. Mógł przemierzyć taksówką grubo ponad 20 tys. kilometrów, czyli około połowę obwodu kuli ziemskiej.

Taksówką dookoła świata

Jak się okazało poseł Krzysztof Mieszkowski (wywodzący się z partii .Nowoczesna, obecnie członek klubu PO - Koalicja Obywatelska) to rekordzista w konsumowaniu usług taksówkarskich. W 2018 udało mu się wydać 20,3 tys. zł. w 2017 roku było to 35,5 tys. zł, a jeszcze wcześniej 18,9 tys. zł. - razem 74,7 tys. zł. A licznik wciąż bije. Nie znamy jeszcze wydatków za 2019 rok.

Przy założeniu, że średnia cena przejazdu 1 km taksówką to około 2,5 do 3 zł (plus opłata początkowa) poseł przebył trasę ponad 20 tys. kilometrów, czyli około połowy obwodu kuli ziemskiej. Co ciekawe polityk posiada własny samochód - Volvo V60 z 2016 roku. Być może nie chce zajeździć prywatnego pojazdu. Rozliczane przez niego podróże taksówkami są kilkukrotnie wyższe niż autem.