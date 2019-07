Rozliczenia biur poselskich. Tak wydawał pieniądze prezes Kaczyński

Jak wynika z rozliczeń finansowych biur poselskich za ubiegły rok, prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał najwięcej na wynagrodzenia dla swoich pracowników, aż 117 tys. zł. Co ciekawe, w porównaniu do 2017 roku polityk nie wpisał opłaty za abonament RTV biura poselskiego.

Przypomnijmy, że Kaczyński w głównej mierze korzysta z partyjnych finansów. Auto, którym się porusza, należy do partii. Kierowcy, którzy go wożą, opłaceni są z partyjnej kasy. Ochrona, która go chroni, co roku otrzymuje środki z partyjnej subwencji.