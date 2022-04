Szafka kuchenna w Borodziance symbolem ukraińskiego oporu. "Będziemy się trzymać aż do zwycięstwa"

Na zdjęciu oprócz talerzy, które pozostały nienaruszone, zauważono jeszcze jeden ciekawy szczegół: małego ozdobnego koguta. Zaprojektował go Prokop Bydasiuk. Figurkę wyprodukowano w fabryce ceramiki w Wasylkowie. "Nasza ceramika z Wasylkowa przetrwała, to i my możemy" - napisała na swoim profilu na Facebooku ukraińska dziennikarka Oksana Danczenko.