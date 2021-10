Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Bystrianin: "To strategia ludobójstwa"

Piotr Bystrianin poinformował, że na granicy polsko-białoruskiej przebywa wielu cudzoziemców, którzy potrzebują pomocy. - To, co robi Polska, to jest to strategia ludobójstwa - tak wypychanie uchodźców na stronę białoruską i odmawianie im pomocy ocenił prezes fundacji Ocalenie.