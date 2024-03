Sypie ziobrystów. Główny świadek w śledztwie

We wtorek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem prokuratury przeprowadziła przeszukania w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce. Służby weszły m.in. do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego oraz Dariusza Mateckiego.

Fundusz Sprawiedliwości miał na celu wspieranie ofiar przestępstw i zresocjalizowanych więźniów. Za rządów Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości fundusz był jednak wykorzystywany np. do kupowania garnków dla Kół Gospodyń Wiejskich czy wozów dla straży pożarnej. Często środki trafiały do instytucji w miejscach, gdzie akurat startowali w wyborach politycy Suwerennej Polski.

Prokuratura Krajowa zarzuca im, że "działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do udzielenia wsparcia finansowego fundacji Profeto, pomimo tego, że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. Działania podejrzanych miały polegać między innymi na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji co do spełniania wymogów formalnych, a nadto na zawyżaniu punktacji w zakresie realizacji wymagań i warunków merytorycznych".