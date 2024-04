Synoptyk o tegorocznym lecie. Są pierwsze prognozy. "Powyżej normy"

Lato 2024. Nad morzem czy w górach?

Bałtyk z roku na rok jest coraz cieplejszy. - Do tej pory zanotowaliśmy 20 stopni Celsjusza, a woda w Zatoce Puckiej miała nawet 24 stopnie - zdradza Walijewski. Ale zaraz dodaje, że takie warunki to pożywka dla sinic. - Wysoka temperatura wody, a także to, co po ulewnych deszczach spływa do niej z pól, sprawiają, że jest duże prawdopodobieństwo, iż sinice w tym roku znowu się pojawią - mówi synoptyk.