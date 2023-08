Kiedy koniec upałów? Czekają nas "tropikalne noce"

Kiedy koniec upałów 2023? Pogoda długoterminowa. Nawet 37 st. C

Synoptycy Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW nie mają dobrych wieści dla osób wyczekujących na koniec upałów. Jak wynika ze średnioterminowych modeli pogodowych WRF-GFS Medium, temperatury przekraczające 30 st. C pozostaną w Polsce co najmniej do przyszłego weekendu. Niektóre regiony mogą jednak liczyć na wcześniejsze ochłodzenie.