Syn Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym. "Decydują o tym poważne osoby"

Jacek Sasin przekonuje, że Kacper Kamiński "realizuje swoją karierę zawodową i ma odpowiednie kompetencje", żeby zajmować stanowisko w Banku Światowym. - To poważna instytucja, która zatrudnia poważne osoby - powiedział. Zaprzeczył też możliwości wcześniejszych wyborów i rekonstrukcji rządu.

- Jego syn realizuje swoją karierę zawodową i ma odpowiednie kompetencje na to stanowisko. Można powiedzieć, że rozmowa o pracę jest formalnością. No nie. To poważna instytucja, która zatrudnia poważne osoby i te poważne osoby o tym decydują. Trudno postawić tezę, że dyrektor zarządzający, który jest Szwajcarem i nie ma nic wspólnego z Polską, jest powiązany z PiS-em - dodaje.

Sasin zaprzeczył również, że w może dojść do rekonstrukcji rządu. - To fake newsy wyssane z palca. Nie ma takiego pomysłu. Czym innym jest szykowanie się do Europarlamentu. W każdej partii są takie rozmowy - przekonywał. Podobnie ma się sprawa przyśpieszonych wyborów. - To kaczka dziennikarska. Różni informatorzy plotą różne głupstwa. Umówiliśmy się z Polakami na cztery lata - podsumował.