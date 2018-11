GW: syn Mariusza Kamińskiego dostał dzięki NBP posadę w Banku Światowym

29-letni syn koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w lipcu 2018 r. dostał dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu posadę w Banku Światowym. Teraz służby podległe Kamińskiemu mają wyjaśnić aferę KNF, w której przewija się nazwisko prezesa banku centralnego.

Jak mówią informatorzy "Gazety Wyborczej", doradcami zostają zazwyczaj osoby z kręgu pracowników NBP lub któregoś z banków państwowych. W przypadku Kamińskiego jest inaczej. Z rekomendacji ojca został on w 2011 r. radnym w Otwocku, a po kliku latach odnalazł się w biurze Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To europarlamentarna grupa polityczna, do której należy PiS. Kacper Kamiński pracował też jako doradca Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.