Afera KNF. Kaczyński i Morawiecki mają problem z Glapińskim. Możliwa dymisja prezesa NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński już staje się głównym bohaterem kolejnej odsłony nowej afery taśmowej, zwanej aferą KNF. Został nagrany przez biznesmena Leszka Czarneckiego. W przyszłym tygodniu nagrania mają zostać upublicznione. Dymisja szefa NBP nie jest wykluczona, choć on sam zaprzecza dziś, jakoby miał zrezygnować z piastowanej przez niego funkcji.

Jarosław Kaczyński w Sejmie

Człowiek z kierownictwa PiS: – Temat afery pojawił się na czwartkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego. To było pierwsze posiedzenie od kilku tygodni, choć formalnie tej sprawy nie dotyczyło.

Kolejny rozmówca: – Prezes rozmawia na ten temat w wąskim gronie osób i z najbliższymi ludźmi. Wszyscy mamy świadomość, że sprawa przyniesie dalsze konsekwencje polityczno-personalne. Dymisje? Nie w rządzie. W NBP? Nie wykluczam.

Wedle naszych informacji Jarosław Kaczyński jest już po słowie ze swoim wieloletnim druhem, Adamem Glapińskim. Lider PiS miał pytać prezesa Narodowego Banku Polskiego, co może znaleźć się na taśmach z jego udziałem. Bo co do tego, że szef jednej z najważniejszych instytucji w państwie został nagrany przez jednego z najbardziej znanych polskich miliarderów, nikt nie ma wątpliwości.

W przyszłym tygodniu – twierdzą ludzie ze światka polityczno-medialnego – zostanie opublikowane nowe nagranie z "piwniczki" Leszka Czarneckiego. Nagranie, które może skończyć się rezygnacją Adama Glapińskiego z funkcji szefa NBP.

On sam dziś zaprzecza: – Nigdzie się nie wybieram.

Tyle że nagrany szef KNF Marek Chrzanowski kilkanaście godzin przed złożeniem dymisji mówił dokładnie tak samo.

Cała warszawka mówi o "Glapie"

– Na razie nie ma podstaw, żeby formułować pod adresem prof. Glapińskiego jakiekolwiek zarzuty – komentuje na gorąco w rozmowie z WP i money.pl Jarosław Gowin. Wicepremier rządu PiS zaznacza jednak: – Jeżeli potwierdzą się pogłoski, że są kolejne taśmy i nagrania stawiają w złym, podejrzanym świetle kogokolwiek z administracji rządowej, to ci ludzie będą się tłumaczyć przed odpowiednimi organami i opinią publiczną.

Gowin w rozmowie z nami dwukrotnie podkreśla, że w kwestii afery w Komisji Nadzoru Finansowego "nie będzie świętych krów".

Czy Glapiński ma się czego bać?

Rozmówca WP znający prezesa NBP:– Każdy, kto zna "Glapę", wie, że to gaduła. W rozmowach jest, że tak powiem, dość swobodny i spontaniczny. Nie uważa na to, co mówi. Jeśli nagranie z nim wyjdzie na jaw, może być ciekawie.

Człowiek z biznesu: – Cała "warszawka" mówi już o taśmie "Glapy". Wszyscy zastanawiają się, co może na niej być.

– A jeśli kapiszon? I nic tam nie ma? – pytamy.

– W to nie wierzę, ale nawet jeśli – czy poważne państwo może sobie pozwolić na to, by szef banku centralnego był bohaterem afery taśmowej?

– Polski premier też został nagrany.

– Ale nie jako premier. A "Glapa" wpadł jako prezes najważniejszej instytucji finansowo-gospodarczej w Polsce.

Druh Kaczyńskiego i tajemnicza teczka

Glapiński to wieloletni druh Jarosława Kaczyńskiego. Były wiceszef Porozumienia Centrum. Dawni członkowie PC nazywani są "zakonem" i stanowią dziś trzon PiS. Ale Glapiński – jak słyszymy – kontaktu z nimi nie utrzymuje. Z prezesem PiS – owszem. Deklaruje bezwarunkowy podziw dla jego politycznych wizji, a politykę gospodarczą obecnej władzy popiera całym sercem. Sam w pewnym sensie – jako szef NBP – jest jej elementem.

Tyle że być może już nie długo. Rozmówca WP: – Prezes, mimo sympatii dla "Glapy", da mu do zrozumienia, że powinien się podać do dymisji. O ile na taśmach będzie rzeczywiście coś, z czym szef NBP nie powinien trwać dalej na tym urzędzie.

– A jeśli szef NBP się postawi? I do dymisji się nie poda?

– Niech pan mnie nie rozśmiesza. Jarosław jest w stanie na nim to wymusić. Ma wszelkie narzędzia. Chyba Glapiński nie chciałby, żeby zaczęła nim trząść prokuratura. Ale tak to się nie skończy. Glapiński, wierny człowiek Jarosława, nie zrobi mu tego, nie będzie chciał być dla niego problemem.

Rozmówcy z PiS plotkują o tajemniczej "teczce" szefa NBP (wieloletniego działacza "Solidarności") z IPN, która rzekomo miałaby być dla niego kłopotliwa. – Bzdura. Jakaś teczka jest, na wszystkich coś jest, Jarosław zna temat i nie ma żadnych zastrzeżeń – ucina temat nasz rozmówca.

Poza tym – jak dosadnie zaznacza nasz rozmówca – Glapiński "powypieprzał SB-ków z NBP". – Jarosławowi się to podobało – słyszymy.

Rozgrywka z Morawieckim

Ale w tej grze nie ma sentymentów. Faktem jest, że skompromitowany i zdymisjonowany szef KNF Marek Chrzanowski, "bohater" nagrania Leszka Czarneckiego", był nominatem Adama Glapińskiego. I nie kto inny, jak premier Mateusz Morawiecki, stwierdził w czwartek, że to Narodowy Bank Polski pomagał w zatrudnianiu Grzegorza Kowalczyka – prawnika, którego Marek Chrzanowski polecał do pracy miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu.

Z pensją – jak twierdzi biznesmen – na poziomie 40 milionów złotych (choć wprost z nagrania to nie wynika).

Mimo że wszyscy od Chrzanowskiego się odcięli i go potępili, na Kongresie 590 w Jasionce w piątek Glapiński bronił swojego człowieka (i swojego byłego studenta): – Prezes Chrzanowski spełnia najwyższe standardy uczciwości. Śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko niemu. I ze spokojem czekam na jego zakończenie.

Spokojny nie może być na pewno premier Morawiecki. To na nim spoczywa dziś odpowiedzialność w związku z koniecznością wyjaśnienia afery. Jedno jest pewne: zależy mu na tym jak nikomu innemu. On także nie będzie miał sentymentów: z Adamem Glapińskim nigdy nie było mu po drodze, choć to historia na osobny tekst.

Morawiecki musi dziś gasić kryzysy: wewnętrzny i zewnętrzny. Nie może pozwolić na podważenie wiarygodności inwestycyjnej i gospodarczej państwa.

Jeśli inwestorzy z zagranicy przestraszą się, że niezależność banku centralnego – a więc NBP – może być zagrożona, dojdzie do zawirowań na rynku finansowym i bankowym, a nawet może załamać się kurs złotego. Dlatego przed szefem rządu stoją potężne dylematy.

Przed Jarosławem Kaczyńskim także. W końcu ważą się losy jego politycznego namiestnika z jednej strony (w sensie wagi decyzji przed nim stojących) i wieloletniego przyjaciela z drugiej.

Jak mawiał przed laty sam Glapiński: – Polityka? To nie mój żywioł. Nie jestem do niej dość twardy psychicznie.