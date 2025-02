Symboliczny sondaż. Tak Ukraińcy zareagowali na atak Trumpa

W ostatnich dniach wzrosło zaufanie Ukraińców do Wołodymyra Zełenskiego. Jak opisuje "Dziennik Gazeta Prawna", przywołując wyniki sondażu, ukraiński prezydent zyskał na publicznym konflikcie na linii Waszyngton-Kijów. Donald Trump, nazywając go "dyktatorem bez wyborów" i sugerując, że to Ukraina rozpoczęła wojnę, tak naprawdę pomógł Zełenskiemu.