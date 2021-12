Sylwia Spurek apeluje: skończmy ze świąteczną rzezią karpia

Europoseł z przeciwnego bieguna ideologicznego - reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Marek Sawicki – poproszony o komentarz zasugerował, by Spurek zrobiła sobie "tygodniowy całkowity post od wszelkich pokarmów". - To rozjaśnia umysł. Jestem gotowy na rozmowę z nią, jeśli go przeprowadzi - mówił tabloidowi polityk.