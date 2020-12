Sylwester 2020. Europoseł PO o tzw. godzinie policyjnej. Nietypowe porównanie do kozy

Bartosz Arłukowicz poruszył temat dotyczący tzw. godziny policyjnej w sylwestra. Wydane zostało rozporządzenie, ale potem Mateusz Morawiecki zmiękczył ton i mówił o prośbie, aby się nie przemieszczać. - To emanacja chaosu w tej ekipie. Jak się mają zachować policjanci? Co mają zrobić ludzie? Ta koza, od wprowadzana i wyprowadzania z izby, jej już kręci się w głowie - uważa europoseł PO. Były minister zdrowia odniósł się do Adama Niedzielskiego, któremu współczuł współpracy z Mateuszem Morawieckim. - Tak po ludzku, to jest mi go szkoda - komentuje Arłukowicz. Polityk Platformy Obywatelskiej zakłada, że jego pośredni następca ma dobrą wolę, ale z powodu premiera ciężko mu zarządzać. Europoseł PO twierdzi, że Niedzielski nie ma narzędzi władzy, tylko gołe ręce i "szaleńca" nad sobą.

