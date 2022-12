Świąteczne przemówienie Zełenskiego. Poruszające słowa

- Będziemy radośniej niż kiedykolwiek śpiewać kolędy - głośniej niż dźwięk generatora. Będziemy słyszeć głosy i życzenia naszych bliskich - nawet jeżeli tylko w naszych sercach, gdy nie będzie komunikacji i Internetu. I nawet w całkowitej ciemności znajdziemy się, by mocno się uściskać. A jeżeli nie będzie ogrzewania, będziemy trzymali się w objęciach, by się ogrzać - zwrócił się do rodaków ukraiński prezydent.