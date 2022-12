Niemcy piszą o Dudzie. Te słowa mogą zaskakiwać

Autor przypomina, że Duda spotykał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie tylko w bezpiecznych miejscach, jak w czwartek w Rzeszowie, lecz był, i to trzykrotnie, z wizytą w Kijowie. Hassel podkreślił, że Polska przyjęła trzy miliony Ukraińców, "co było zaskoczeniem dla Europy". Duda i inni Polacy należą ponadto do nielicznych w Europie, którzy - w przeciwieństwie do Niemców - od lat ostrzegali przed niebezpieczeństwem ze strony Władimira Putina.