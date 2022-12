Apel Kułeby. "Pomyślcie o Ukrainie"

"Świat musi zobaczyć i zrozumieć, z jak absolutnym złem walczymy" - przekazał z kolei w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który opublikował zdjęcia przedstawiające ofiary rosyjskiego ataku na Chersoń. Jak podkreślił, platformy społecznościowe prawdopodobnie oznaczą te drastyczne materiały jako "treści wrażliwe". "Ale to nie są wrażliwe treści, to prawdziwe życie Ukrainy i Ukraińców" - zaznaczył Zełenski. Przypomniał, że Rosjanie zaatakowali obiekty cywilne. "To terroryzm, to zabijanie dla zastraszenia i dla przyjemności" - dodał.