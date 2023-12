Suski oskarża Hołownię o złamanie obietnic. "Kapturowa decyzja"

We wtorek grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD wniosła projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. W popołudniowym głosowaniu posłowie zdecydowali o niezwłocznym przejściu do drugiego czytania projektu, bez odsyłania go do komisji, o co wnioskowały KO i Polska 2050-TD.