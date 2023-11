Suski grzmi z oburzenia. Chodzi o komisje sejmowe

"Polityczne złodziejstwo"

- Jakościowo to jest też żenujące. Powinniśmy mieć co najmniej 4 komisje duże, 4 średnie i 4 małe, a mamy tylko 3 małe i 2 średni, więc jest to ograbienie i polityczne złodziejstwo - stwierdził Suski. - Zabrali nam większość tego, co nam z parytetu przysługiwało powołując się na to, że oni mieli trochę mniej niż chcieliby mieć w poprzedniej kadencji" - dodał. - Mieli znacznie lepiej niż teraz nas traktują, a to pokazuje brak klasy - podkreślił poseł PiS.