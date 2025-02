Surowe stanowisko polskiego generała. "Polityka Trumpa wzmacnia Putina"

- Wydawało się, że Amerykanie mają jednolitą strategię, jeśli chodzi o Rosję - że jest to państwo, które zagraża pokojowi światowemu i zagraża również Stanom Zjednoczonym. Tak to było traktowane do tej pory. Od czasu, gdy prezydentem USA został Donald Trump, narracja Waszyngtonu zmieniła się i staje się dla Europejczyków, ale nie tylko, bardzo niebezpieczna" - powiedział PAP, pytany o zapowiedzi nowej amerykańskiej administracji w sprawie wojny w Ukrainie.