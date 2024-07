Strzelec nie żyje. Prokurator przekazał nowe informacje

- Strzelec nie żyje - poinformował prokurator okręgowy hrabstwa Butler, Richard Goldinger. W sobotę na wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii padły strzały. Trump schował się za mównicą, natychmiast otoczyli go agenci Secret Service, którzy eskortowali go do samochodu. Na zdjęciach widać krew na twarzy byłego prezydenta.