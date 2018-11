Strzelce Opolskie: mężczyzna wtargnął do cudzego domu i ciężko pobił roczne dziecko

Tuż po godz. 10.00 do jednego z domów pod Strzelcami Opolskimi wdarł się nieznajomy mężczyzna i pobił roczne dziecko. Maluch jest w ciężkim stanie.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek tuż po godzinie 10.00 w miejscowości Kadłub pod Strzelcami Opolskimi - informuje portal nto.pl.

- W jednej z miejscowości w powiecie strzeleckim 36-letni mężczyzna wtargnął do przypadkowego domu i pobił dziecko. Z obrażeniami ciała zostało ono przewiezione śmigłowcem do szpitala. Sprawca został zatrzymany. Tylko tyle mogę w tej chwili powiedzieć - poinformowała Wirtualną Polskę Paulina Porada z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Dziecko przebywa teraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Ma wiele urazów głowy, tułowia i kończyn. - Ma urazy o charakterze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Zaintubowaliśmy je i obecnie jest ono podłączone do respiratora. - powiedział nto.pl dr Wojciech Walas, ordynator oddziału intensywnej terapii dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal, mężczyzna dotarł do Kadłuba autostopem. Zawiozły go tam dwie kobiety. Podobno już wtedy zachowywał się agresywnie. Kiedy wyszedł z samochodu, ruszył do przypadkowego domu.