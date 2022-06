Strzał w kamerę był niecelny. Rolnik Dmytro pomógł ustalić, kto zjada zboże skradzione przez Rosjan

- Aby ukrócić taki proceder należałoby wprowadzić międzynarodowe kontrole na wodach Morza Czarnego. Wątpię, by tak się stało. Rządy krajów, które mogłyby prowadzić takie kontrole, same boją się milionów głodnych migrantów, którzy mogą ruszyć z Afryki do Europy - mówi WP Jerzy Marek Nowakowski, były dyplomata, ambasador RP w Łotwie i Armenii. - Europa wie, ale woli przymknąć oko. Kalkuluje, iż lepiej jest, aby to zboże jakoś się wydostało z Ukrainy. To przykre, ale tak cyniczna jest polityka - komentuje.