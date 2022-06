Erdogan nie gryzł się w język. Napięcie na linii Ankara-Ateny trwa

Erdogan przemawiał we wtorek na lotnisku Ankara Esenboga, skąd wylatywał do Madrytu na najbliższy szczyt NATO. Zgromadzeni dziennikarze poruszyli m.in. kwestię dołączenia Finlandii i Szwecji do Sojuszu, ale zdecydowanie najmocniejszej odpowiedzi prezydent Turcji udzielił, kiedy został zapytany, czy spotka się z premierem Grecji Kiriakosem Mitsotakisem.