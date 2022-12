"Strop się zaklei, powaga utracona". Czy policja straci zaufanie Polaków?

Wirtualna Polska przedstawiła wyniki sondażu, które są miażdżące dla Komendanta Głównego Policji. Ok. 80 proc. respondentów uważa, że gen. Jarosław Szymczym powinien podać się do dymisji po wystrzale z granatnika w gabinecie. W programie "Newsroom WP" Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o komentarz prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Zachowanie powagi i prestiżu będzie niezwykle trudne. Ktoś, kto ma odpowiadać za nasze bezpieczeństwo, powinien zatroszczyć się o własne. To powoduje eksplozję humoru i memów. To największe odpryski tej eksplozji. W takim momencie naturalną reakcją byłoby odejście. Strop się zaklei, ale powaga została utracona - mówił prof. Jarosław Flis. Jak ten incydent wpłynie na zaufanie Polaków do policji? - Większym problemem dla wizerunku policji jest to, co dzieje się na komendach. Ten incydent to ciekawostka, która zostanie w memach. Mam nadzieję, że to wpłynie na instytucje publiczne w Polsce i będą pamiętać o zasadach bezpieczeństwa oraz, że ktoś, kto stoi na czele instytucji, nie jest ponad procedurami - dodał socjolog.