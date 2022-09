Stres u nastolatków – skąd się bierze i jak sobie z nim radzić?

Czym jest stres i jak się objawia?

Stres to odpowiedź organizmu na pojawiające się wyzwanie lub niebezpieczeństwo. Pocenie rąk, drżenie, uczucie ucisku w brzuchu – tak reaguje organizm, kiedy dzieje się coś, co wymaga wysiłku, uwagi lub odnalezienia się w nowej sytuacji. Reakcja stresowa powstaje w najstarszej, działającej instynktownie części ludzkiego mózgu, czyli w tzw. mózgu gadzim. Nerw błędny łączy go z innymi częściami ciała, przechodząc przez przełyk, przeponę, serce i cały układ pokarmowy. To z tego powodu np. zaciska się gardło i ciężko wydobyć z siebie słowo, robi się sucho w ustach, boli żołądek.