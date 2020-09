"Strefy wolne od LGBT". Polska bez unijnych pieniędzy? Radni tłumaczą: "Nie dyskryminujemy. Popieramy tylko tradycyjny model rodziny"

"Strefy wolne od LGBT". Gminy: Unijne środki finansowe są dla nas ważne

Unijna komisarz ds. praworządności Vera Jourova stwierdziła w poniedziałek, że "jeżeli ktoś nie rozumie wartości, to można do niego przemówić językiem pieniędzy". - Musimy wprost powiedzieć, że środki finansowe nie trafią do Polski, jeżeli osoby LGBT będą prześladowane - stwierdziła Jourova.