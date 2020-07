Precedens w Gliwicach. Sąd unieważnia uchwałę "anty-LGBT"

Przypominamy: Istebna to jedna z 90 gmin, powiatów i województw w Polsce, które przyjęły uchwały "anty-LGBT" . Uchwały uderzające w LGBT lub Karty Rodziny to pomysł katolickiej organizacji Ordo Iuris, która często działa przeciwko osobom nieheteronormatywnym, krytykuje nietradycyjny model rodziny. Proponuje m.in. zapisy dotyczące tego, że samorząd nie powinien wspierać żadnych działań podważających tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Według sądu uchwała "anty-LGBT" ma "charakter władczy", została wydana bez właściwiej podstawy prawnej i z przekroczeniem kompetencji rady gminy. Sąd uznał też, że uchwała narusza prawa obywatelskie. Chodzi m.in. o prawo do ochrony czci i dobrego imienia, wolności wypowiedzi czy prawa do nauki i nauczania.

W uzasadnieniu wyroku, WSA w Gliwicach stwierdził, że "ideologia jest zawsze związana z ludźmi". A według definicji słownikowej to system poglądów jednostek lub grupy ludzi. A termin "strefa wolna od ideologii LGBT" de facto odnosi się również do ludzi. Co za tym idzie, tłumaczenie, że LGBT to ideologia, a nie ludzie, jest "przymykaniem oczu na rzeczywistość”.