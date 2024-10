Strefy "bez dzieci". Co sądzą Polacy?

Cała sprawa wywołała wielkie oburzenie wśród rodziców. Podkreślali, że jest to wykluczenie jednej z grup społecznych oraz stygmatyzowanie jej przez należącą do miasta spółkę. W sprawie interweniowała nawet Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Marcin Masłowski z Aquaparku Fala wyjaśnił, że inicjatywa to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy regularnie zwracali się z prośbami o zorganizowanie wydarzeń bez udziału dzieci.