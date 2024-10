Coraz mniej dzieci w Polsce. Ale jedno miejsce chlubnym wyjątkiem

I dodaje: - Do tego wszystkiego musimy dodać czynnik gospodarczy. Kaszubi są gospodarni i to widać u nas gołym okiem. Mamy wiele firm i niskie bezrobocie, jedno z najniższych w województwie. U nas gminy nie wprowadzały specjalnych programów, które miałyby sprzyjać wielodzietności. Pod tym względem opieramy się tylko na programach rządowych. Gminy jednak sumiennie podchodziły do tego, co powinny robić, czyli np. budowania przedszkoli lub wspierania ich budowy przez prywatne podmioty. A teraz starają się budować żłobki.