Ważny apel minister edukacji. Wyrusza pierwsza grupa uczniów

- Będą sprawdzali, czy to jest miejsce bezpieczne, czy dzieci tam mogą przebywać, czy mają zapewnione dodatkowe zajęcia. To nie chodzi o to, żeby tylko spędziły miło czas, ale też, żeby miało to walor edukacyjny i walor wsparcia psychicznego - podkreślił szefowa MEN. - Jesteśmy gotowi na przyjęcie wszystkich dzieci, które będą potrzebowały pomocy - dodała.