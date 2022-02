Strażacy zobaczyli nastolatków w zamarzniętym jeziorze. Nagranie z akcji ratunkowej w USA

Strażacy z Saint Louis w USA podczas ćwiczeń, które miały miejsce we wtorek 8 lutego, zauważyli znajdujących się w zamarzniętym jeziorze Creve Coeur dwoje nastolatków. Strażacy ćwiczyli akurat w ten dzień na jeziorze techniki ratowania uwięzionych na lodzie ludzi oraz znajdujących się w lodowatej wodzie. Pod koniec szkolenia... w oddali zauważyli dwie osoby, które naprawdę znajdują się w wodzie i wzywają pomocy. Nie zastanawiając się długo, ruszyli im na ratunek. Do pomocy wykorzystali sprzęt, który używali podczas ćwiczeń chwilę wcześniej. Jak się okazało, para nastolatków spacerowała po lodzie, kiedy pod jednym z nich tafla załamała się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu została im udzielona pierwsza pomoc. Dzięki szybkiej reakcji strażaków, którzy byli akurat na miejscu ze sprzętem, nierozważnym nastolatkom nic groźnego się nie stało. Mogą mówić o niesamowitym szczęściu. Strażacy nagrywali swoje szkolenie kamerą z drona i udało się również nagrać akcję ratunkową dwojga młodych ludzi.