Strażacy sprawdzają escape roomy. Poważne uchybienia w jednym z lokali w Świętokrzyskiem

Po tragedii w Koszalinie trwa sprawdzanie stanu bezpieczeństwa escape roomów. Świętokrzyscy strażacy stwierdzili poważne uchybienia w jednym z lokali. Podobne zastrzeżenia pojawiły się również w innych miejscach w Polsce.

Wzmożona kontrola popularnych "pokojów zagadek" to pokłosie tragedii, do której doszło w piątek. Najprawdopodobniej gaz był przyczyną pożaru w Koszalinie w escape roomie, w którym zginęło 5 nastolatek. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że wybuchł on w poczekalni, odcinając pracownika obiektu od możliwości udzielenia dziewczynom pomocy.