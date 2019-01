Poruszający wpis Pawła Kukiza. "Ból mocno mnie przeszywa"

"Straszne" - tak o śmierci pięciu nastolatek, które zginęły w pożarze escape roomu w Koszalinie, napisał Paweł Kukiz. Na jednym komentarzu nie poprzestał. Jak przyznaje, "wciąż nie może się otrząsnąć". I wspomina, że jego córki też kiedyś były w "pokoju zagadek".



"Sam mam trzy córki i pamiętam sytuację, kiedy jedną z atrakcji urodzinowych którejś z nich była ich wizyta w 'pokoju zagadek'..." - dodał. Polityk nie ograniczył się tylko do refleksji i wyrażenia solidarności z bliskimi ofiar. Zauważył, że nie wszyscy potrafią się zachować.

Lider Kukiz'15 zwrócił też uwagę na komentarze dotyczące tragedii. Jak podkreślił, "przeraża go jedno - ogrom zbydlęcenia wielu komentujących". "Okrutne słowa, zero empatii, dno... Przerażająca i dla mnie nie do pojęcia 'wolność słowa'... - ocenił.