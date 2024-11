- Biden najwyraźniej zdecydował się zakończyć swoją kadencję prezydencką i przejść do historii jako "Krwawy Joe". Jeśli dane ze źródeł publikacji się potwierdzą, będzie to oznaczać tylko jedno: bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych w wojnie. W konflikcie w Ukrainie, co nieuchronnie będzie się wiązało z najostrzejszą reakcją Rosji, ze względu na zagrożenia, jakie powstaną dla naszego kraju – powiedział Słucki.