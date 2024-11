Sikorski komentuje decyzję Bidena ws. rakiet. "Siła odstrasza"⁠

To reakcja szefa polskiej dyplomacji na decyzję administracji prezydenta USA Joe Bidena, która dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji.

- Jeżeli Rosja uruchomi jakąś reakcję, to będzie to szantaż nuklearny. To jedyne, co jej pozostało. Ale nie powinniśmy temu ulegać. Decyzja USA to danie Ukrainie prawa do obrony - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską generał Roman Polko po decyzji Joe Bidena ws. rakiet dalekiego zasięgu.