Straż Graniczna: Migrantka uciekła ze szpitala, aby dostać się do Francji

W białostockim szpitalu doszło do incydentu. - Migrantka uciekła, wyskoczyła z okna. Nie chciała zostać w Polce, tylko dostać się do rodziny we Francji - przekazała ppor. Anna Michalska. Straż Graniczna od początku października odnotowała ponad 6700 prób nielegalnego przekroczenia granicy pomiędzy Białorusią a Polską.