Straż Graniczna alarmuje. Coraz więcej migrantów na szlaku przez Polskę

"Jadą przez pół Europy"

W środę Nadodrzański Oddział SG informował, że przy granicy ze Słowacją zatrzymanych zostało kolejnych 30 osób. Byli to obywatele Syrii, którzy chcieli dostać się do Niemiec. Przewoził ich opłacony przez nich obywatel Uzbekistanu dostawczakiem w przestrzeni ładunkowej. Karpacki Oddział SG informował zaś w środę o zatrzymaniu siedmiu obywateli Turcji, którzy jechali przez Słowację i Polskę prawdopodobnie również do Niemiec. Po zatrzymaniu zadeklarowali, że zawnioskują o ochronę międzynarodową w Polsce.