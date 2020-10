Strajk kobiet. Media: "w protestujących chciał wjechać kierowca limuzyny szefa NIK". Jest reakcja

W poniedziałek w Warszawie doszło do incydentu, w którym kierowca czarnej skody próbował staranować protestujących. Według informacji medialnych samochód to służbowa limuzyna prezesa NIK Mariana Banasia. Izba odniosła się do tych doniesień.

Protesty w całym kraju nie ustają (PAP, Fot: Paweł Supernak)