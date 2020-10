Strajk Kobiet. Jędraszewski pisze do kapłanów. Przypomina im, że mają "hełm i miecz"

Arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski wyraża jednak obawę o sytuację w całym kraju. W liście skierowanym w sobotę do kapłanów pisze m.in. o tym, z jakimi szykanami spotykają się duchowni. "Oskarża się nas za to, że stoimy na straży prawdy o godności i świętości każdego ludzkiego życia zawartej w Chrystusowej Ewangelii" - czytamy w dokumencie.

Dalej arcybiskup powołuje się na fragment Listu św. Pawła do Efezjan. W przytoczonym fragmencie (Ef 6, 10-20) Paweł nawołuje wiernych do tego, żeby założyli "pełną zbroję Bożą", brali do rąk "wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego" oraz wyposażyli się w "hełm zbawienia i miecz Ducha". O to samo Jędraszewski prosi księży, gdyż, jak zaznacza, wyraźnie już widać "z kim naprawdę toczymy naszą walkę" i sugeruje, że nie są to tyle siły cielesne co raczej duchowe.