Papież Franciszek zabrał głos ws. par LGBT. Watykan rozwiał wątpliwości

Papież Franciszek o ślubach LGBT

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane w filmie dokumentalnym "Francesco", który premierę miał w środę na Festiwalu Filmowym w Rzymie, wywołały ogromne kontrowersje. Ojciec Święty miał wezwać do uchwalenia przepisów umożliwiających związki cywilne osób homoseksualnych.

- Osoby homoseksualne mają prawo być rodziną. Są dziećmi Bożymi - powiedział w filmie papież Franciszek. Zdaniem Ojca Świętego to, co musimy zrobić, "to stworzyć prawo o związkach partnerskich". Jak podkreślił, nikogo nie powinno się wykluczać z powodu jego orientacji seksualnej. Pełniąc funkcję arcybiskupa Buenos Aires, Franciszek poparł związki cywilne dla par homoseksualnych jako alternatywę dla małżeństw osób tej samej płci. Jako papież nigdy jednak nie wyszedł publicznie na rzecz związków obywatelskich.