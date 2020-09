Kardynał Marian Jaworski w ciężkim stanie. Był bliskim przyjacielem Jana Pawła II

Kardynał Marian Jaworski w ciężkim stanie. Wcześniej trafił do szpitala

Duchowny zachęca do modlitwy za ciężko chorego kardynała. Marian Jaworski trafił w sierpniu do szpitala w Krakowie.

- Kard. Jaworski jest moim parafianinem, mieszka w Krakowie w kamienicy obok. Ma już prawie 94 lata, za parę dni, 21 sierpnia będzie miał urodziny. Ostatnio jego stan zdrowia się pogorszył, wczoraj został zabrany do szpitala - mówił ks. prałat prof. Jan Machniak w rozmowie z agencją KAI. Na tę rozmowę powołuje się portal misyjnie.pl.

Kardynał Marian Jaworski w ciężkim stanie. Czuwał przy Janie Pawle II

To Jan Paweł II mianował w 1998 roku, wówczas biskupa, Mariana Jaworskiego, kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Z kolei to kard. Marian Jaworski udzielił polskiemu papieżowi po raz ostatni sakramentu namaszczenia chorych.