Aborcja. Abp Marek Jędraszewski: Kościół znalazł się na celowniku

"Z przejęciem i smutkiem obserwujemy nasilające się niepokoje społeczne wywołane sprzeciwem wobec poszanowania i ochrony życia dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie. Przekonanie, że człowiek zaczyna istnieć od chwili poczęcia było, jest i będzie częścią nauczania Kościoła, dlatego też znalazł się on na celowniku tych sił, które błędnie uważają, że aborcja jest prawem człowieka" - ocenia w liście do wiernych abp Marek Jędraszewski.

"Ponieważ nasz Mistrz, Jezus Chrystus, wzywał do prawdziwej miłości bliźniego, zwracam się z serdeczną prośbą o podjęcie modlitwy i postu w intencji zrozumienia tej prawdy przez wszystkich, a także o pokój w naszej Ojczyźnie" - dodaje metropolita krakowski, który wzywa wiernych do podjęcia "postu i modlitwy za życiem".

To nie pierwszy raz, kiedy abp Marek Jędraszewski komentuje decyzję TK . Duchowny ocenił ostatnio, że "mamy czynienia z agresją niespotykaną w Polsce, gdzie narusza się świętość kościołów, miejsc świętych".

"Mówi się o piekle kobiet. To przyjmuje wyrazy świadczące o wielkimi niezrozumieniu, czym jest człowiek, czym jest życie, począwszy od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci. Ta podstawowa wrażliwość w niektórych kręgach przestała istnieć i działać" - przekazał we wcześniejszym oświadczeniu metropolita krakowski.