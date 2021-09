Stowarzyszenie, w którym zasiada mąż Beaty Szydło. Milionowe dotacje, straty na koniec roku

Jednym z unijnych programów jest "Projekt Otwarci na prace z POWER-em!". Stowarzyszenie wraz z Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu realizuje go w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu instytucja otrzymała 637 336,82 zł. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą i otrzymać dofinansowanie w kwocie ok. 23 tys. zł.