Nie tylko Morawiecki. Tak politycy rozdzielają majątki z żonami

- Opinia publiczna, mimo rozdzielności majątkowej, powinna wiedzieć o całości stanu posiadania. Bo nagle się okazuje, że ludzie bardzo bogaci stają się bardzo biedni. W przypadku, kiedy ktoś zostaje politykiem i przeprowadza rozdzielność majątkową, to pojawia się pytanie: w jakim celu on to robi? Albo chce, żeby ludzie nie wiedzieli, jakim naprawdę majątkiem dysponuje i będzie wprowadzać w błąd opinię publiczną. Albo, robiąc rozdzielność majątkową, może przygotowywać się do udziału w korupcjogennych sytuacjach. Politycy, pokazując wielkość posiadanego majątku oraz źródła uzyskania go, muszą przekonać opinię publiczną, że zdobyli go w sposób uczciwy – ocenia prof. Antoni Kamiński.